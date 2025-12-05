إعادة تشغيل محور جمال عبد الناصر بعد غلقه جزئا لعدة ساعات بسبب الاتوبيس الترددي

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة فتح مخرج محور جمال عبد الناصر المتجه إلى الطريق الدائري في اتجاه مدينة السلام، بعد الانتهاء من أعمال تركيب كوبري المشاة الخاص بمحطة الأتوبيس الترددي.



وكان المخرج قد تم غلقه جزئيًا خلال الساعات الماضية في اتجاه مدينة السلام، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، من الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا، لتنفيذ أعمال تركيب كوبرى المشاه الخاص بمحطة الأتوبيس

لتنفيذ الأعمال اللازمة لتركيب الكوبري، مع تطبيق تحويلات مرورية لضمان استمرار حركة المركبات دون تعطّل وقد انتهت الشركات المنفذة من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وتم رفع جميع المعدات وتهيئة الطريق لاستقبال الحركة المرورية بصورة طبيعية.



وتطلب هذا الغلق إجراء تحويلات مرورية، حيث تم تحويل المركبات القادمة من محور جمال عبد الناصر باتجاه الطريق الدائري إلى كوبرى عمر سليمان، ثم التوجه يمينًا إلى محور سميرة موسى، واستكمال الحركة باتجاه كوبرى سميرة موسى ثم محور المشير طنطاوي، ومنه إلى كوبرى التسعين الجنوبي، وصولًا إلى الطريق الدائري في اتجاه مناطق مدينة السلام.

وتؤكد الإدارة العامة لمرور القاهرة استمرارها في متابعة الحالة المرورية بالمكان وتقديم الدعم اللازم لتيسير حركة السيارات والحفاظ على سلامة المواطنين.