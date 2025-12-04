بسبب الأتوبيس الترددي.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ تركيب كوبرى المشاه الخاص بمحطة الأتوبيس الترددى، مما يستلزم الغلق الكلى لمخرج محور جمال عبدالناصر المتجه للطريق الدائرى اتجاه مناطق مدينة السلام (وذلك يوم الجمعة الموافق 5/12/2025 على أن يكون العمل من الساعة 12.05 وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم)، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

- الاتجاه القادم من محور جمال عبد الناصر اتجاه الطريق الدائرى استكمال حركة المركبات اتجاه كوبرى عمر سليمان فيميناً اتجاه محور سميرة موسى والاستكمال اتجاه مسطح كوبرى سميرة موسى فيميناً اتجاه محور المشير طنطاوى فمطلع كوبرى التسعين الجنوبى فيميناً منزل كوبرى التسعين الجنوبى اتجاه الطريق الدائرى اتجاه مناطق مدينة السلام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.