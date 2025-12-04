قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
جولة الإعادة.. الائتلاف المصري يُشيد بـ "تعاون" رؤساء اللجان الانتخابية

الديب أبوعلي

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية اليوم الخميس عن مستجدات متابعته لسير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأشار الائتلاف، في بيانه الثاني الصادر منتصف اليوم، إلى رصد ارتفاع في نسب الإقبال في بعض المحافظات، تزامنًا مع توثيق حالات متنوعة من المخالفات الانتخابية، أبرزها الرشاوي ومحاولات شراء الأصوات.

وكشفت فرق الائتلاف الميدانية عن ارتفاع "ملحوظ" في نسب الإقبال خلال الساعات التي سبقت منتصف اليوم، خاصة في القرى والمناطق ذات الطابع العائلي والقبلي.

وفي المقابل، لا يزال الإقبال في المناطق الحضرية ضمن المعدلات المتوسطة، كما سجلت المتابعة زيادة تدريجية في مشاركة الشباب مقارنة ببداية اليوم، مع استمرار الحضور الملحوظ للنساء وكبار السن أمام لجان الاقتراع.

وتلقت غرفة عمليات الائتلاف عددًا من البلاغات المرتبطة بالمخالفات التي شملت الرشاوي ومحاولة شراء الأصوات والدعاية الانتخابية ومحاولات التأثير على الناخبين.

وقد تفاوتت هذه المخالفات بين المحافظات الست التي وردت منها البلاغات:

البحيرة: شملت مراكز أبو حمص (لجنة 52) وإيتاي البارود (لجنة 60) ودمنهور.

أسيوط: سجلت مخالفات في مركز الفتح (لجنة 61).

قنا: رُصدت مخالفات في مراكز أبو تشت (لجنة 31) وحمادي (لجنة 56) وقوص (لجنة 11) ومدينة قنا.

سوهاج: سجلت ملاحظات في مركز المراغة (لجنة 24).

الجيزة: ورد بلاغ بخصوص مركز إمبابة (لجنة 40).

كما شملت المخالفات الأخرى رصد استمرار الدعاية في محيط اللجان، وتوجيه الناخبين، والنقل الجماعي عبر مركبات خاصة أو عامة، وتسجيل حالات شبهات بتقديم حوافز مالية أو عينية بعيدًا عن مقار التصويت.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة قد جرت تعاملًا مع بعض هذه الوقائع وتم تحرير محاضر في عدد منها.

على صعيد آخر، أكد الائتلاف، أن أعمال التصويت داخل أغلب اللجان استمرت بشكل طبيعي دون تعطيل أو اعتراضات مؤثرة.

وأشاد المتابعون بـ "تعاون جيد" من رؤساء اللجان فيما يخص إجراءات تسهيل المتابعة وتقديم المعلومات.

ولم يتم تسجيل تدخل من الجهات القائمة على التأمين في إرادة الناخبين داخل مقار الاقتراع.

واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على مواصلة أعمال المتابعة والرصد حتى إغلاق اللجان وبدء عمليات الفرز، مع الالتزام الكامل بمعايير التوثيق المهني والحياد.

