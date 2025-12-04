الجونة يعبر بترول أسيوط بثنائية ويتقدم إلى ثمن نهائي كأس مصر

نجح فريق الجونة في حجز مكانه بين كبار بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مهمًا على بترول أسيوط بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

الجونة نجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وترجم تفوقه بهدف أول سجله أحمد عبد الرسول في الدقيقة 56 بعد سلسلة من المحاولات الهجومية المنظمة. واستمر الضغط البرتقالي حتى تمكن محمد النحاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليعزز الأفضلية ويقترب بالفريق من التأهل.

ورغم تأخره بثنائية، عاد بترول أسيوط إلى أجواء المباراة في الدقيقة 80 بهدف محمود كمال، قبل أن تتوقف صحوته عند هذا الحد، إذ فشل في إدراك التعادل وسط تماسك دفاعات الجونة في الدقائق الأخيرة.

وبهذا الفوز، يحجز الجونة بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة بيراميدز ومسار في الدور المقبل.

وضمن دور الـ16 من البطولة، لحقت عدة فرق بركب المتأهلين، وهي فاركو والبنك الأهلي وإنبي وبتروجت وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وسموحة، بينما لا تزال 7 مباريات من دور الـ32 مؤجلة، أبرزها مواجهة الأهلي مع المصرية للاتصالات، والزمالك أمام بلدية المحلة، إضافة إلى مباريات مودرن سبورت مع القناة، وبيراميدز ضد مسار، وسيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة، وزد مع ألو إيجيبت، والمصري في مواجهة دكرنس.