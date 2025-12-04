قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب

ياسر أبو شباب
ياسر أبو شباب
ناصر السيد

أعلنت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس عن مقتل ياسر أبو شباب، الذي يقود جماعة مسلحة في جنوب قطاع غزة، ويقاتل إلى جانب جيش الاحتلال ضد حركة حماس، ويتلقى تسليحه من تل أبيب.

من هو ياسر أبو شباب؟

ومنذ ظهوره قبل شهور قليلة في قطاع غزة، أثيرت حوله العديد من التساؤلات نظرا لدوره المشبوه الموالي للاحتلال والمعادي لفصائل المقاومة الفلسطينية في ظل حرب ضروس يخوضها القطاع ضد الاحتلال فمن هو ياسر أبو شباب؟

في 7 أكتوبر 2023، كان ياسر أبو شباب يقبع في سجن تديره حماس في غزة بتهمة تهريب المخدرات مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، تمكن الفلسطيني من رفح من مغادرة السجن، على الرغم من أن ظروف إطلاق سراحه لا تزال غامضة حتى يومنا هذا.

قاد أبو شباب الملقب بـ"عميل إسرائيل" والذي يُوصف بـ"الخائن" مجموعة مسلحة تتكون من 100 فرد تعمل في شرق رفح، حيث برز نفوذ أبو شباب، من خلال سيطرته على طرق المساعدات قرب معبر كرم أبو سالم ذي الأهمية الاستراتيجية، حيث اتهم أعضاء جماعته بنهب شاحنات تحمل مواد غذائية.

أبو شباب ينهب المساعدات

في شهر مايو الماضي، صرّح جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "منذ بداية الحرب، قامت عصابات إجرامية بسرقة المساعدات، تحت أنظار القوات الإسرائيلية، وسُمح لها بالعمل بالقرب من معبر كرم أبو سالم إلى غزة".

وأشار ويتال في تصريحات لصحيفة الجارديان إلى عصابات مثل أبو شباب، هي التي تنهب المساعدات.

في مقابلة مكتوبة مع صحيفة الجارديان، حمّل أبو شباب حماس مسؤولية الحرب في غزة، ودافع عن نفسه من اتهامات النهب، وأصرّ على أن عشيرته توفر الأمن لشاحنات المساعدات المارة من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

قال أبو شباب: "أنشطتي إنسانية، وهي لشعبي فقط نوفر الأمن في المناطق التي تسيطر عليها قواتنا الوطنية، ونقدم الدعم لمئات العائلات، حيث يتوافد مئات الأشخاص إلى مناطقنا يوميًا".

إسرائيل تسلح أبو شباب

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل كشفت عن أن إسرائيل زودت أعضاء فصيل أبو الشباب ببنادق كلاشينكوف هجومية، بما في ذلك بعض الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من حماس.

منذ أن بدأ اسم أبو شباب بالظهور في وسائل الإعلام، أعلنت حماس علنًا عزمها على قتله، ولدى أبو شباب أسبابٌ تدفعه إلى كراهية حماس فقد قتلت الجماعة المسلحة شقيقه العام الماضي، وحاولت بالفعل قتل أبو شباب مرتين على الأقل إلى أن نجحت اليوم في ذلك.

إسرائيل تحمي أبو شباب

وذكرت قناة i24الإخبارية الإسرائيلية يوم الأربعاء أن جنودًا إسرائيليين اشتبكوا مع عناصر من حماس لحماية أبو شباب من القتل، مما أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يُسمِّ أبو شباب، إلا أنه أقرَّ بـ"تفعيل" فصائل في غزة يقول إنها تُعارض حماس.

عائلة أبو شباب تتبرأ منه

وأكدت عائلة أبو شباب صلاته بالقوات الإسرائيلية، وأصدرت بيانًا يونيو تتبرأ فيه رسميًا منه وقالت العائلة: "لن نقبل عودة ياسر إلى العائلة. لا مانع لدينا من أن يُصفيه المحيطون به فورًا".

