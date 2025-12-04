نواف بوشل: نحترم جزر القمر.. وهدفنا الفوز وبلوغ الدور المقبل في كأس العرب

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب جزر القمر في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، مشددًا على أن المنافس ليس فريقًا سهلًا كما قد يظن البعض، وأن احترام الخصم هو مفتاح تحقيق الانتصار.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره جزر القمر مساء الجمعة، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب عمان بنتيجة 2-1، بينما خسر منتخب جزر القمر أمام المغرب بنتيجة 3-1، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين.

وقال بوشل في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "منتخب جزر القمر ليس سهلا، ونحترمه بشكل كبير، وسنلعب من أجل الفوز بإذن الله".

وأضاف أن لاعبي الأخضر مستعدون تمامًا لخوض اللقاء وأن الهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وتحدث لاعب النصر عن غياب المدير الفني هيرفي رينارد عن الفريق لحضور قرعة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب ليس بعيدًا عن اللاعبين رغم عدم وجوده في التدريبات، وقال: "رينارد ذهب إلى شيء مهم للمنتخب، وهو ليس غائبا عنا، ونحن على تواصل دائم معه".

كما علّق بوشل على تلقيه بطاقة صفراء في مباراة عمان بعد تدخل قوي أثار اعتراض المنافسين الذين طالبوا ببطاقة حمراء، ليقول: "كل ما حدث هو خير، سواء طرد أو إنذار، فقد كتب لي الله الخير".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة مصيرية يدخلها بروح عالية، بحثًا عن فوز ثانٍ يعزز حظوظه في التأهل ويواصل مسيرته بثبات في البطولة.