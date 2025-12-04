قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نواف بوشل: نحترم جزر القمر.. وهدفنا الفوز وبلوغ الدور المقبل في كأس العرب

نواف بوشل
نواف بوشل
إسلام مقلد

أكد نواف بوشل، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب جزر القمر في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العرب، مشددًا على أن المنافس ليس فريقًا سهلًا كما قد يظن البعض، وأن احترام الخصم هو مفتاح تحقيق الانتصار.

ويواجه المنتخب السعودي نظيره جزر القمر مساء الجمعة، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب عمان بنتيجة 2-1، بينما خسر منتخب جزر القمر أمام المغرب بنتيجة 3-1، ما يجعل المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين.

وقال بوشل في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "منتخب جزر القمر ليس سهلا، ونحترمه بشكل كبير، وسنلعب من أجل الفوز بإذن الله". 

وأضاف أن لاعبي الأخضر مستعدون تمامًا لخوض اللقاء وأن الهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

وتحدث لاعب النصر عن غياب المدير الفني هيرفي رينارد عن الفريق لحضور قرعة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب ليس بعيدًا عن اللاعبين رغم عدم وجوده في التدريبات، وقال: "رينارد ذهب إلى شيء مهم للمنتخب، وهو ليس غائبا عنا، ونحن على تواصل دائم معه".

كما علّق بوشل على تلقيه بطاقة صفراء في مباراة عمان بعد تدخل قوي أثار اعتراض المنافسين الذين طالبوا ببطاقة حمراء، ليقول: "كل ما حدث هو خير، سواء طرد أو إنذار، فقد كتب لي الله الخير".

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة مصيرية يدخلها بروح عالية، بحثًا عن فوز ثانٍ يعزز حظوظه في التأهل ويواصل مسيرته بثبات في البطولة.

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

