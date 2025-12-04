قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
حوادث

النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي دفعة 2024.. شروط صارمة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024

أولاً: شروط التقدم للوظيفة:

يُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يأتي:

-الا يقل التقدير التراكُمي المتقدم عن جيد.

-الا يزيد عمر المتقدم على (30) عاماً ميلادياً في تاريخ أخر موعد للتسجيل الالكتروني.

-اجتياز المُتقدم المُقابلة الشخصية، التي يُجريها المجلس الأعلى للقضاء، للتأكد من توافر الأهلية والصلاحية والسمات الشخصية المُتطلبة لشغل الوظيفة القضائية.

-اجتياز المُتقدم جميع الفحوصات الطبية، والدروات التدريبية، والاختبارات المُقررة ، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرها المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية مع التزام المُتقدم بتحمل التكلُفة الكاملة لإجراء جميع هذه الفحوصات والدورات والاختبارات المُشار إليها.

ثانياً: إجراءات التقدُم للوظيفة:

-يطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى وذلك مقابل سـداد مبلغ 2500 جنيه ( الفان وخمسمائة جنيهاً لاغير) عن طريق التحويل لحساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصرى رقم (0673070533775200010) بعد تقديم أصل إيصال الدفع وصورة المؤهل وذلك في المواعيد الأتية :

-للذكور : يطلب الملف اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 /12/ 2025وحتى يوم الخميس الموافق        18/12/ 2025، وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً.

-للإناث : يطلب الملف اعتباراً من يوم السبت الموافق 20/ 12/ 2025 وحتى يوم الخميس الموافق     25/12/ 2025 وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً. 

وذلك وفقاً للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات الكترونياً وفقاً للرقم السرى المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg ولن يقبل الملف بدون أصل المؤهل

-مواعيد تقديم الملفات لخريجى دفعة 2024 جيد على الاقل

معاون نيابة عامة ( الذكور )

اليوم

التاريخ

الجامعة

الثلاثاء

23/12/2025

القاهرة - بنها

الاربعاء

24/12/2025

الإسكندرية – عين شمس – الفيوم

الخميس

25/12/2025

أسيوط – أزهر أسيوط

السبت

27/12/2025

المنصورة – أزهر تفهنا – دمياط – أسوان

الأحد

28/12/2025

بنى سويف – المنيا – حلوان

الإثنين

29/12/2025

الزقازيق – طنطا – أزهر طنطا 

– أزهر دمنهور

الثلاثاء

30/12/2025

جنوب الوادى – بورسعيد – السادات

 – أزهر القاهرة

الأربعاء

31/12/2025

المنوفية – سوهاج – الألمانية – البريطانية 

– الأكاديمية البحرية - فاروس

الخميس

1/1/2026

كلية الشرطة – لندن - بدر – جامعات أخرى - تخلفات

ملحوظة  هامه :

 لن يقبل الملف بدون اصل المؤهل.

ارسال البيانات على الموقع وطباعة النسخة النهائية من نموذج البيانات عدد (5) نسخ وارفاقها بالملف بعد التوقيع عليها.

تصور القيود العائلية عدد 4 نسخ و ارفاقها بالملف. 

مواعيد تقديم الملفات

لخريجى دفعة 2024 جيد على الاقل

معاون نيابة عامة ( الإناث )

اليوم

التاريخ

الجامعة

السبت

3/1/2026

القاهرة – أزهر القاهرة – حلوان - بنها

الأحد

4/1/2026

عين شمس – الإسكندرية – أزهر إسكندرية – أزهر دمنهور – الزقازيق

الإثنين

5/1/2026

المنصورة – أزهر المنصورة – المنوفية – السادات 

– دمياط - بورسعيد

الثلاثاء

6/1/2026

أسيوط – أزهر أسيوط – بنى سويف – المنيا – الفيوم – أزهر الفيوم – أزهر المنيا

الخميس

7/1/2026

طنطا – جنوب الوادى – سوهاج – أسوان – فاروس – الألمانية – البريطانية – الأكاديمية البحرية – لندن – بدر – تخلفات

ملحوظة  هامه :

 لن يقبل الملف بدون اصل المؤهل.

ارسال البيانات على الموقع وطباعة النسخة النهائية من نموذج البيانات عدد (5) نسخ وارفاقها بالملف بعد التوقيع عليها.

تصور القيود العائلية عدد 4 نسخ و ارفاقها بالملف .

