رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

مع اقتراب موعد صرف الدعم النقدي الشهري ، مساعدات تكافل وكرامة يكثر البحث عن طريقة الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة من خلال الدخول على رابط الاستعلام على الإنترنت وفى السطور التالية نوضح الطريقة .

يستهدف برنامج تكافل وكرامة المواطنين المستحقين غير القادرين وليس لهم دخل ثابت شهري ، حيث يتم صرف مساعدات شهرية لهم بعد التأكد من استيفاء الشروط المحددة، وفقا لآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقاتهم ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

(https://www.moss.gov.eg)

وللاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة ثم الضغط على زر "استعلام" 

تظهر النتيجة وتتضمن:

اسم المواطن

نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)

حالة البطاقة (سارية – موقوفة – مجمدة)

سبب الإيقاف أو التجميد إن وجد

بيانات الإدارة الاجتماعية والمحافظة التابع لها

قيمة المبلغ المستحق

شروط الحصول على مساعدات  تكافل وكرامة

حددت الوزارة عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المعاش، وهي:

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابا بمرض مزمن مثبت بتقرير من القومسيون الطبي

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما بالنسبة لمعاش كرامة

ألا يكون المتقدم أو زوجته يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه

وجود أبناء في المرحلة التعليمية (من 6 إلى 18 عاما) بنسبة حضور لا تقل عن 80%

عدم امتلاك وسيلة نقل حديثة أو أرض زراعية تتجاوز نصف فدان

عدم امتلاك عقارات بغرض الاستثمار أو أكثر من محل تجاري

ألا يتلقى المتقدم تحويلات مالية من الخارج

ألا يكون للأبناء الملتحقين بالمدارس مصروفات تتجاوز 2000 جنيه سنويا

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

عند التقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

صور شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر (حسب الحالة)

صورة بطاقة التموين إن وجدت

قيد مدرسي للأطفال من سن 6 إلى 18 عاما

قيد جامعي للطلاب في التعليم العالي

كود الإعاقة من اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود إعاقة

صورة شهادة السجن في حالة حبس أحد الأبوين

إقرار وصاية في حالة وجود أيتام

ملء استمارة التقديم والتأكد من صحة البيانات المدرجة

كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025 تكافل وكرامة مساعدات تكافل كرامة موعد صرف تكافل وكرامة

