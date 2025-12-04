قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

جون تيري يشنّ هجوماً قاسياً على تشيلسي بعد السقوط أمام ليدز

جون تيري
جون تيري
إسلام مقلد

أطلق أسطورة تشيلسي جون تيري انتقادات لاذعة تجاه أداء فريقه السابق بعد الخسارة الثقيلة أمام ليدز يونايتد بنتيجة 1-3 على ملعب "إيلاند رود"، في لقاء أعاد البلوز تسع نقاط كاملة إلى الخلف في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، رغم الأداء المبهر أمام برشلونة والتماسك الكبير ضد آرسنال في الجولات السابقة.

وقال تيري، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن ما قدمه الفريق أمام ليدز يرقى إلى "مباراة سيئة بكل المقاييس"، مؤكداً أن اللاعبين فشلوا في مجاراة أصحاب الأرض بدنيًا وذهنيًا، رغم معرفتهم المسبقة بطبيعة الأجواء العدائية التي تميّز ملعب ليدز وجماهيره.

وأشار المدافع التاريخي للبلوز إلى أن الفريق لم يُظهر القتال المطلوب في الشوط الأول، ولم ينجح في امتصاص حماس المنافس، مشدداً على أن الاستمرار بهذا النهج سيُبعد تشيلسي عن سباق اللقب مبكرًا.

وأضاف: "لا يمكنك أن تقدم عرضين ممتازين أمام برشلونة وآرسنال، ثم تأتي وتظهر بهذا المستوى… هذا ما سيكلفنا الكثير".

وانتقد تيري غياب الخبرة لدى اللاعبين الحاليين، موضحًا أن مواجهة ليدز خارج الأرض كانت ولا تزال "معركة منذ الدقيقة الأولى"، وأن على الفريق أن يثبت جدارته بخوض تلك المباريات، قبل التفكير في فرض أسلوبه على الخصم.

وتوقّف قائد تشيلسي السابق عند الأخطاء الدفاعية المتكررة، سواء من الكرات الثابتة أو الهفوات الفردية، معتبرًا أنها سبب مباشر لتراجع النتائج، ومشدداً على أن المباريات المقبلة أمام بورنموث وغيره ستكون أصعب إذا لم يتم تصحيح الوضع سريعًا.

كما وجّه تيري نقدًا واضحًا لسياسة المداورة التي يتبعها المدرب إنزو ماريسكا، والتي شملت خمسة تغييرات كاملة في لقاء ليدز، أحدها لغياب كايسيدو الموقوف.

وأكد أن هذه الدوامة المستمرة من التغيير تُفقد الفريق استقراره، مضيفًا: "ربما حان الوقت للمدرب ليقول: لدي 11 إلى 14 لاعبًا أساسيًا.. وسألتزم بهم، وعلى الجميع قبول ذلك".

ويُعد تشيلسي أكثر فرق البريميرليج استخدامًا للتغييرات بين مختلف المسابقات هذا الموسم، وهي سياسة مدعومة إداريًا، لكنها كلّفت الفريق عدداً من النقاط المهمة محليًا وأوروبيًا، في وقت ترتفع فيه حدة الضغوط على ماريسكا ومعه مجموعة اللاعبين، الذين باتوا مطالبين بإظهار رد فعل حاسم قبل أن يضيع موسمهم في منتصف الطريق.

تشيلسي جون تيري ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي

