ابتلاءات ربنا نعمة لينا.. أول تعليق من كريم فؤاد بعد إصابته

بعد خبر إصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي، خلال مران الفريق أمس، قام اللاعب بنشر ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام قال فيها: "الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، الحمد لله بعد الرضا، ابتلاءات ربنا نعمة لينا، وجميع أقدار الله خير".

وتابع: “سبحان اللّٰه توقيت اختيار الابتلاء من اللّٰه هو الابتلاء نفسه ، رغم تعبك واجتهادك وقوة تحملك وصبرك، ربنا بيختبرك في حلمك وهدفك اللي نفسك تحققه الحمد لله على الصبر والبصيرة رحمة ربنا كبيرة وجميلة”.

واختتم: “والحمد لله على ابتلاءاتي انها في أمور دنيوية مش في ديني مفيش مكان لليأس والإحباط مفيش وقت للضعف والانكسار”.

إصابة كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

وفي صباح اليوم، توجه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي. وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.