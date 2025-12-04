أول رد فعل من الأهلي تجاه إصابة كريم فؤاد في بطولة كأس العرب

اكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن كريم فؤاد لاعب الفريق المتواجد بمعسكر المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العرب، سوف يخضع لبرنامج علاجي مكثف بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أنه تم التواصل مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خلال الساعات الماضية للاطمئنان على حالة كريم فؤاد، والتنسيق لبدء المرحلة الأولى من بروتوكول العلاج الخاص به خلال الفترة الماضية، بعد أن أصبح خارج الحسابات خلال البطولة.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملاً بين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجهاز المنتخب الوطني لتحديد الخطوة المقبلة في برنامج علاج اللاعب.