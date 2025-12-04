السكتيوي يرفع سقف التحدي قبل مواجهة عُمان.. ويكشف حقيقة غياب باتنا

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين المشارك في بطولة كأس العرب، احترامه الكبير للمنتخب العُماني قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

السكتيوي أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب العُماني يمتلك قوة حقيقية، مشيرًا إلى أن ما قدمه الفريق أمام السعودية يعكس جاهزيته، إضافة إلى وجود مدرب خبير مثل كارلوس كيروش.

ورغم ذلك، شدّد على أن رغبة “أسود الأطلس” واضحة في تحقيق الفوز وحسم التأهل مبكرًا إلى الدور ربع النهائي لمواصلة الرحلة نحو المنافسة على اللقب.

المدرب المغربي كشف أن المنتخب لم يتدرب بشكل كامل إلا في وقت متأخر قبل البطولة، لكنه أكد أن الظروف الحالية أفضل بكثير مقارنة بما قبل مباراة جزر القمر.

كما لمح إلى وجود تغييرات فنية محتملة في التشكيل، مع تأكيده أنها ستكون بسيطة ومبنية على طبيعة الخصم.

وفيما يتعلق بغياب مراد باتنا، قال السكتيوي إنه كان ضمن خياراته، وأنه التقى اللاعب سابقًا في السعودية، إلا أن باتنا هو من اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب خاصة احترمها الجهاز الفني.

يُذكر أن منتخب المغرب استهل مشواره في كأس العرب بفوز مهم على جزر القمر بنتيجة 3-1، فيما خسر المنتخب العُماني مباراته الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.