النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي دفعة 2024.. شروط صارمة
رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
رياضة

السكتيوي يرفع سقف التحدي قبل مواجهة عُمان.. ويكشف حقيقة غياب باتنا

طارق السكتيوي
طارق السكتيوي
إسلام مقلد

أكد طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين المشارك في بطولة كأس العرب، احترامه الكبير للمنتخب العُماني قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

السكتيوي أوضح خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب العُماني يمتلك قوة حقيقية، مشيرًا إلى أن ما قدمه الفريق أمام السعودية يعكس جاهزيته، إضافة إلى وجود مدرب خبير مثل كارلوس كيروش.

 ورغم ذلك، شدّد على أن رغبة “أسود الأطلس” واضحة في تحقيق الفوز وحسم التأهل مبكرًا إلى الدور ربع النهائي لمواصلة الرحلة نحو المنافسة على اللقب.

المدرب المغربي كشف أن المنتخب لم يتدرب بشكل كامل إلا في وقت متأخر قبل البطولة، لكنه أكد أن الظروف الحالية أفضل بكثير مقارنة بما قبل مباراة جزر القمر. 

كما لمح إلى وجود تغييرات فنية محتملة في التشكيل، مع تأكيده أنها ستكون بسيطة ومبنية على طبيعة الخصم.

وفيما يتعلق بغياب مراد باتنا، قال السكتيوي إنه كان ضمن خياراته، وأنه التقى اللاعب سابقًا في السعودية، إلا أن باتنا هو من اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب خاصة احترمها الجهاز الفني.

يُذكر أن منتخب المغرب استهل مشواره في كأس العرب بفوز مهم على جزر القمر بنتيجة 3-1، فيما خسر المنتخب العُماني مباراته الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

