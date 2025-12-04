حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل

“ الدواجن السردة”.. مصطلح انتشر مؤخرا كالنار في الهشيم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف من آثارها الصحية الخطيرة، وتباينت ردود الفعل عن انتشار هذه النوعية من الدواجن بين النفي والتحذير .

تحذير عاجل من شعبة الدواجن

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك .

وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" كان هناك فيديوهات منشرة لشخص يبيع كيلو وراك الفراج بـ 10 جنيه وبعد الفحص تبين أنه يعمل في الدواجن السردة التي تعاني من مشكلة فيروسية في النمو وشكلها يتغير بعد الذبح وتميل للون الأزرق ".

حقن الدواجن السردة بالمياه

وأكمل سامح السيد :" يتم حقن الدواجن السردة بالمياه كي تظهر بيضاء وطازجة لكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ".



ولفت سامح السيد :" البعض يقوم بشراء الدواجن السردة بتلت ثمنها وهذه الدواجن بها أمراض وهذه النوعية من الدواجن تباع في الكثير من الأحياء الشعبية ".



وتابع سامح السيد:" حملة كبيرة من الطب البيطري ومباحث التموين نزلت في حملة مكبرة وتم القبض على بائع دواجن يقوم ببيع الدواجن السردة وتم التأكيد على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولابد من تقنين بيع الطيور الحية ".

أي فرخة تخرج من المزرعة يتم فحصها



ومن جانبه قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، :" أي فرخة تخرج من المزارع ويتم تداولها تخضع للفحوصات البيطرية والصحية الكاملة ويتم إصدار تصريح تداول مدته 24 ساعة ونتائج الفحوصات مدتها أسبوع".



وتابع طارق سليمان :" أي فرخة تخرج من المزرعة على أرض مصر تخضع لجميع الفحوصات الطبية والبيطرية لها ".

وأكمل طارق سليمان :" اي عنبر يفتح بيع الدواجن يأتي التجار لشراء الدواجن بمختلف الأوزان قد تكسر قدم أو جناح دواجن ولكن لا يوجد بها اي مشكلة صحية ولا يوجد أي طائر لديه مشكلة فيروسية ".





كافة الدواجن مفحوصة ومرخصة

ومن جانبه أكد الدكتور الحسيني محمد، المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أنه بعد تداول فيديوهات تظهر بيع دواجن “السردة”، تم العمل على تحرك اللجان التفتيشية على الفور بالتعاون مع الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه تم الكشف على وجود دواجن مصابة بكدمات وغير مطابقة للوزن الطبيعي، وتم التأكيد أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال الحسيني محمد، خلال مداخلة هاتفية ، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرقابة البيطرية موجودة بشكل مستمر في الأسواق لضبط المخالفات، خاصة في فصل الشتاء الذي قد تظهر فيه أمراض تنفسية لدى الطيور،

وتابع أن جميع الدواجن الخارجة من المزارع مرخصة ومفحوصة ولا توجد دواجن غير صالحة للاستهلاك.