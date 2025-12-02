الزراعة: أي فرخة تخرج من مزرعة بمصر تخضع لجميع الفحوصات

كشف طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، حقيقة تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك.

وقال سليمان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي فرخة تخرج من المزارع ويتم تداولها تخضع للفحوصات البيطرية والصحية الكاملة ويتم إصدار تصريح تداول مدته 24 ساعة ونتائج الفحوصات مدتها أسبوع".



وتابع طارق سليمان :" أي فرخة تخرج من المزرعة على أرض مصر تخضع لجميع الفحوصات الطبية والبيطرية لها ".

وأكمل طارق سليمان :" اي عنبر يفتح بيع الدواجن ياتي التجار لشراء الدواجن بمختلف الاوزان قد تكسر قدم أو جناح دواجن ولكن لا يوجد بها اي مشكلة صحية ولا يوجد أي طائر لديه مشكلة فيروسية ".