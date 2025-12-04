بفستان لامع..أنغام تشارك جمهورها إطلالتها في حفلها الأخير في الأهرامات

شاركت الفنانة أنغام صور من إطلالاتها في حفلها الأخير الذي أقيم عند سفح الأهرامات.

إطلالة أنغام

وظهرت أنغام مرتدية فستان طويل بأكمام طويلة مطرز بالكامل، ونسقت معه القليل من المجوهرات الملائمة للفستان.

ومن الناحية الجمالية وضعت أنغام مكياج أبرز ملامحها وخاصة عينيها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

وأحيت الفنانة أنغام حفلا غنائيا ضخما عند سفح الأهرامات يوم الاثنين، وشهدت هذه الليلة الفنية الاستثنائية حضورا جماهيريا كبيرا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة من الضوابط لحضور الحفل، أبرزها عدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر بعد شرائها، ومنع دخول الأطفال دون 12 عامًا، إضافة إلى منع تناول المأكولات داخل موقع الحفل، مع الالتزام بالزى الرسمى.

واما عن أسعار الحفل الذي أحيته الفنانة أنغام حددت الشركة المنظمة عدة فئات حيث كانت البداية مع فئة الماسة السوداء بقيمة 12.000 جنيه، وفئة الماسة بلس بقيمة 10.000 جنيه، وفئة الماسة بقيمة 8.000 جنيه، وفئة البلاتينية بقيمة 6.000 جنيه، وفئة الذهبية بقيمة 4.500 جنيه، وفئة الفضية بقيمة 2.500 جنيه.