أنغام تستعرض أناقتها في الكويت بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في الكويت.

فستان أنغام الكويت

تألقت أنغام في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون البينك المصنوع من القماش المطرز بالكامل، مما كشف عن رشاقتها.

لم تبالغ أنغام في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أنغام بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.