طارق الشناوي: من حق أم شيماء جمال مقاضاة صناع ورد وشوكولاتة

تحدث الناقد الفنى طارق الشناوى عن مسلسل “ورد وشوكولاتة” وتطابقه الشديد فى قضية الإعلامية الراحلة شيماء جمال .

وقال طارق الشناوي خلال لقائه فى برنامج «بتوقيت الحدث»، أن السبب وراء عدم التحدث عن العمل بشكل كامل عن قصة حياة شخصية بعينها من جانب المنتج هو الخوف من المسائلة القانونية من والدة الضحية الحقيقية لتجسيد حياة ابنتها دون الحصول على إذن منها.



وأضاف طارق الشناوي : من حق أم شيماء جمال مقاضاة صناع مسلسل «ورد وشوكولاتة»، لأنه متطابق تقريبا مع قصة المذيعة الراحلة، خاصة إن قضيتها أثارت جدل كبير ومن المستحيل نسيانها، ولو رفعت والدة شيماء دعوى ضد صناع المسلسل لتجسيد قصة حياة بنتها دون الرجوع لها وموافقتها هتكسب القضية بكل تأكيد.

مسلسل ورد وشوكولاتة

ومسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.

ومسلسل ورد وشوكولاتة بطولة النجمة زينة ومحمد فراج مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل.