عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون البني

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة جمعت بين الفخامة والبساطة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون البني الداكن بتصميم راقي يعتمد على القصّات الانسيابية.

وجاء الفستان بأكمام طويلة وقصّة ضيقة عند الخصر مع بعض الكسرات الجانبية التي أضفت لمسة جمالية لافتة، بينما تزيّن الجزء الأمامي منه بأزرار ذهبية كبيرة.

وأكملت عبير صبري إطلالتها بحقيبة يد كبيرة إضافة إلى سلسلة ذهبية، واعتمدت حذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها بشكل طبيعي، مع تسريحة شعر بسيط منسدل.

وإليكم صور عبير صبري