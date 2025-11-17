شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

اعتذرت الإعلامية مروة صبري للفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها التي هاجمتها فيها ، عقب انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن آن الرفاعي.

وفى هذا السياق نعرض لكم فى هذا التقرير معلومات عن الاعلامية مروة صبرى..

من هى مروة صبرى..

1-إعلامية مصرية، وهي شقيقة الممثلة عبير صبري، شاركت في تقديم عدة برامج مثل (لعبة الأجزخانة) و(قعدة ستات).



2-تنحدر من أسرة فنية إلى حد ما، فهي الأخت الصغرى للفنانة عبير صبري، مما منحها بيئة مطلعة على عالم الفن والإعلام.

3-حصلت على شهادة البكالوريوس في المحاماة من إحدى جامعات القاهرة.

4-ثم اتجهت إلى الإعلام، حيث بدأت كمقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية وتميزت بأسلوبها الحاد وصراحتها المعهودة.

5-ولدت مروة صبري في الرابع عشر من مارس عام 1971 في مصر.

اعتذار مروة صبرى لـ دينا الشربينى..

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اعتذرت فيه لـ دينا الشربيني، وقالت: "الصلح خير، أنا غلط ومش عيب لما نغلط نعتذر، وطبعا دا اللي وصلني من ردود أفعال كتير سواء كانت من المقربين مني و من جمهور دينا الكبير اللي بيحبها في مصر والوطن العربي كله".



وأضافت: "رغم إني مقصدتش الإساءة ليها ومكنش عندي سوء نيه لكن مؤكد أن الشجاعة الادبية تستوجب الاعتذار لدينا عن أي إساءة ولازم أقول إني بحب دينا الشربيني وبحترمها وأنا من معجبيها".



