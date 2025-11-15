بدء التحقيق في بلاغات دينا الشربيني ضد مروة صبري وصفحات على السوشيال ميديا

بدأت جهات التحقيق المختصة فحص بلاغ الفنانة دينا الشربيني ضد المذيعة مروة صبري وعددا من صفحات منصات التواصل الاجتماعي متضمنا اتهامات شملت التشهير والسب والقذف ما أثار غضبها وضيقتها من مثل تلك الشائعات.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بعد انتشار شائعات عن انفصال الفنان كريم عبدالعزيز عن زوجته بسبب علاقة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني واجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تسببت في الهجوم علي الأخيرة وكان أبرزهم المذيعة مروة صبري والتي هاجمتها في برنامجها بقسوة مما تسبب في غضب دينا الشربيني وسارعت بتقديم بلاغات لجهات التحقيق وفي تلك السطور نرصد لكم القصة والتطورات :

تقديم بلاغ لمباحث الانترنت لوزارة الداخلية

حررت الفنانة دينا الشربيني محضرا ضد المذيعة مروة صبري وعددا من صفحات منصات التواصل الاجتماعي متضمنا اتهامات شملت التشهير والسب والقذف مما أثار غضبها وضيقتها من مثل تلك الشائعات.

إحالة بلاغات دينا الشربيني للنيابة

قانون العقوبات يحمي دينا الشربيني

وواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.

ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.

الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير

وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.

التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر

دينا الشربيني تحرر محضرا ضد المذيعة مروة صبري

وقامت الفنانة دينا الشربيني بتحرير محضرا ضد المذيعة مروة صبري اتهمتها فيه بالسب والقذف والتشهير بها من خلال التحدث عن علاقتها بانفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.

وحررت دينا الشربيني بلاغات ضد عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة باتهامات السب والقذف والتشهير والترويج للشائعات ضدها، بعدما زعموا أنها كانت سببا في انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ودعم الفنان محمد محمود الفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة بسبب انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.

ونشر محمد صور تجمعه مع دينا الشربيني عبر حسابه الشخصي فيسبوك :" يا اخوانا كل اللى بيتقال اشاعات .. أنا ودينا اخوات ".

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

وأعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها.