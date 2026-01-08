قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الأمريكية

تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الامريكية
تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الامريكية
أ ش أ

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الخميس/، متأثرة بإغلاق ضعيف في بورصة وول ستريت خلال جلسة الليلة الماضية.


وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت في معظمها على انخفاض خلال الليل، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب تسجيل مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية؛ بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي. 


وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%، مواصلًا خسائره بعد بلوغ مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، في ظل لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح واستيعاب الأداء الفاتر لوول ستريت.


أما أسواق الصين فجاء أداؤها ضعيفًا، إذ انخفض مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 للأسهم القيادية في شنجهاي وشنتشن بنسبة 0.4%، فيما تحرك مؤشر شنجهاي المركب دون تغيير يُذكر، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4%.


وعلى النقيض، واصلت السوق الكورية الجنوبية مسارها الصعودي، حيث قفز مؤشر كوسبي القياسي بأكثر من 1% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4,622.32 نقطة، مدعومًا باستمرار الطلب القوي على أسهم شركات أشباه الموصلات.


وقفزت أسهم سامسونج للإلكترونيات بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.


وفي أستراليا، أظهرت بيانات تجارية صدرت الخميس تقلص فائض الميزان التجاري في نوفمبر، مع تراجع الصادرات واستقرار الواردات عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يحد من توقعات النمو على المدى القريب في الأسواق المرتبطة بالسلع الأولية في المنطقة.


وأفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن فائض تجارة السلع انخفض إلى 2.94 مليار دولار أسترالي في نوفمبر، وهو أقل من توقعات الأسواق، نتيجة تراجع شحنات صادرات رئيسية مثل خام الحديد والذهب.


وتداول مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي دون تغير يُذكر، فيما استقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة إلى حد كبير، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%.

أسواق الأسهم الآسيوية إغلاق ضعيف في بورصة وول ستريت الأسهم الأمريكية جني الأرباح موقع إنفستنج الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

ترشيحاتنا

المشاجرة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على سائق سيارة أجرة بالضرب بدمياط

المتهمين

الداخلية تنقذ 16 طفلا من عصابات التسول بالقاهرة

المتهم

القبض على سائق نقل صدم سيارة سيدة بالشرقية

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد