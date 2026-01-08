تراجع معظم أسواق آسيا وسط ضغط بورصة وول ستريت الأمريكية

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الخميس/، متأثرة بإغلاق ضعيف في بورصة وول ستريت خلال جلسة الليلة الماضية.



وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت في معظمها على انخفاض خلال الليل، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب تسجيل مؤشرات وول ستريت مستويات قياسية؛ بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وفي اليابان، تراجع مؤشر نيكي 225 بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.4%، مواصلًا خسائره بعد بلوغ مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع، في ظل لجوء المستثمرين إلى جني الأرباح واستيعاب الأداء الفاتر لوول ستريت.



أما أسواق الصين فجاء أداؤها ضعيفًا، إذ انخفض مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 للأسهم القيادية في شنجهاي وشنتشن بنسبة 0.4%، فيما تحرك مؤشر شنجهاي المركب دون تغيير يُذكر، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4%.



وعلى النقيض، واصلت السوق الكورية الجنوبية مسارها الصعودي، حيث قفز مؤشر كوسبي القياسي بأكثر من 1% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4,622.32 نقطة، مدعومًا باستمرار الطلب القوي على أسهم شركات أشباه الموصلات.



وقفزت أسهم سامسونج للإلكترونيات بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وفي أستراليا، أظهرت بيانات تجارية صدرت الخميس تقلص فائض الميزان التجاري في نوفمبر، مع تراجع الصادرات واستقرار الواردات عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد يحد من توقعات النمو على المدى القريب في الأسواق المرتبطة بالسلع الأولية في المنطقة.



وأفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي بأن فائض تجارة السلع انخفض إلى 2.94 مليار دولار أسترالي في نوفمبر، وهو أقل من توقعات الأسواق، نتيجة تراجع شحنات صادرات رئيسية مثل خام الحديد والذهب.



وتداول مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي دون تغير يُذكر، فيما استقر مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة إلى حد كبير، بينما تراجع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.2%.