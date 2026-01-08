ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين في جامبيا إلى 39 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين متوجهين إلى أوروبا قبالة سواحل جامبيا ليلة رأس السنة إلى 39 قتيلا.



ووصف الناجون من الحادث، القارب بأنه "مكتظ ومتهالك".



وكانت وزارة الدفاع الجامبية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل سبعة أشخاص، مشيرة إلى احتمال وجود أكثر من 200 شخص على متن القارب.



من جانبها قالت سيما لوي، مسؤولة العلاقات العامة في إدارة الهجرة الجامبية، ومسؤول كبير في وزارة الدفاع -طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى الصحفيين- اليوم الخميس إنه تم إنقاذ 112 شخصا حتى يوم الأربعاء.



يشار إلى أن مسار الهجرة الذي يسلكه مهاجرو غرب إفريقيا للوصول إلى إسبانيا عبر جزر الكناري يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم.



قال ناجون، بعد خروجهم من المستشفى في جامبيا هذا الأسبوع، إن القارب كان متجها إلى أوروبا. وتسلط قصصهم الضوء على المخاطر والتحديات التي يواجهها المهاجرون المحتملون من غرب أفريقيا، والذين غالبا ما يفرون من الفقر والبطالة وانعدام الفرص في بلدانهم الأصلية.



وقال مسؤول دفاعي إنه من بين الـ 39 قتيلا، تم انتشال 24 جثة في الأراضي الجامبية، بينما تم انتشال 15 جثة في الأراضي السنغالية.



وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، انخفضت الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق غرب أفريقيا بنسبة 60%، وفقا لوكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي.