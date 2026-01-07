يسرا تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

وجهت الفنانة يسرا، رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها والمسيحيين المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وشاركت يسرا صورة عبر حسابها بموقع «انستجرام»، وعلقت قائلة: «قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ًوَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [ آل عمران: 45]".

وأضافت: «كل سنة وأهل مصر أقباط ومسلمين وحبايبي وأصحابي بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح، سنة سعيدة علينا كلنا».

وفى سياق آخر تنتظر الفنانة يسرا لعرض فيلمها الجديد «الست لما»، الذى يشاركها بطولته كل من ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، ومحمد جمعة، من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب.