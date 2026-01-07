قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة للحصول على وحدة بديلة.. مد التقديمات 3 أشهر بقانون الإيجار القديم
مع اقتراب شعبان العد التنازلي بدأ.. موعد شهر رمضان 1447هـ وكم تبقى على حلوله؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ 111 تدخل قطاع غزة
على عمق 10 كيلومترات .. زلزال يضرب الفلبين بقوة 6.7 ريختر
بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً
طقس الأربعاء.. شديد البرودة ليلاً وصقيع على المزروعات بهذه المناطق
قافلة جديدة من مساعدات زاد العزة تنطلق من مصر إلى غزة
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
يسرا تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

يمنى عبد الظاهر

وجهت الفنانة يسرا، رسالة تهنئة لجمهورها ومتابعيها والمسيحيين المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وشاركت يسرا صورة عبر حسابها بموقع «انستجرام»، وعلقت قائلة: «قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ًوَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [ آل عمران: 45]".

وأضافت: «كل سنة وأهل مصر أقباط ومسلمين وحبايبي وأصحابي بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح، سنة سعيدة علينا كلنا».

وفى سياق آخر تنتظر الفنانة يسرا لعرض فيلمها الجديد «الست لما»، الذى يشاركها بطولته كل من ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، ومحمد جمعة، من تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، وإخراج خالد أبو غريب.

