بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور

هنّأت الفنانة يسرا الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت يسرا صورة تجمعها مع الفنانة إلهام شاهين وعلّقت: "كل سنة وإنتي صاحبتي وحبيبتي الجدعة أوي.. كل سنة وإنتي ناجحة وفرحانة وسند كل حبايبك.. ربنا يديكي كل الفرح والنجاح يا أحلى إلي في الدنيا.. بحبك من قلبي".



ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين التي أتمت عامها الـ 65، ولا تزال تحافظ على شبابها وأناقتها، ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات إلهام شاهين في عيد ميلادها

تُعتبر إلهام شاهين من المشاهير الذين يجذبون الأنظار في المهرجانات والمناسبات الرسمية بأناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء، سواء الكاجوال أو الكلاسيك.

ولفتت إلهام شاهين الأنظار في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، خاصة بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.