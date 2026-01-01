إلهام شاهين: بحب أقضي رأس السنة مع عائلتي في البيت

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن طريقتها المفضلة للاحتفال بليلة رأس السنة، حيث أكدت أنها تفضل قضاء هذا الوقت وسط أفراد عائلتها في المنزل،قائلة:بحب أقضي رأس السنة في البيت، و بتكون عائلية، مش بنخرج برة البيت، وبتكون كده أحلى".

الفنانة تعبر عن سعادتها بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ

أعربت إلهام شاهين عن سعادتها الغامرة بتكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، موضحة أن مشاهدتها للفيلم التسجيلي الخاص بها للمرة الثانية كان له تأثير كبير عليها، معبرة عن أنها كانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها.

إلهام شاهين: "تكريمي في مهرجان شرم الشيخ لا يُنسى"

وعن تكريمها في مهرجان شرم الشيخ، أكدت إلهام شاهين أن هذا التكريم هو الأجمل في مسيرتها الفنية، معربة عن شكرها لكل من شارك في إعداد الفيلم التسجيلي الخاص بها، وأثنت على جهود المخرج مازن الغرباوي، وإنجي البستاوي.