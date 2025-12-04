فان دايك يعلّق على استبعاد صلاح: "لا أحد يملك رصيدًا غير محدود"

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إن استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي لا يحمل أي استثناءات، مؤكدًا أن "لا أحد يملك رصيدًا غير محدود" داخل الفريق، وأن الأداء هو الفيصل في اختيارات المدرب أرنه سلوت.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة في فوز ليفربول على وست هام 2-0، قبل أن يبدأ المباراة التالية أمام سندرلاند خارج التشكيلة الأساسية أيضًا، وشارك في الشوط الثاني دون أن يتمكن من إحداث الفارق في مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد.

وتعد هذه المرة الأولى منذ انضمام صلاح إلى ليفربول التي لا يبدأ فيها أساسيًا في مباراتين متتاليتين في الدوري، وسط تراجع في معدله التهديفي، حيث سجل أربعة أهداف فقط هذا الموسم مقارنة بـ29 هدفًا الموسم الماضي.

ورد فان دايك على سؤال بشأن ما إذا كان استبعاد صلاح رسالة لغرفة الملابس، قائلاً: "الحال دائمًا هكذا. لا تملك رصيدًا غير محدود، الجميع مطالب بالأداء. مو كان يفعل ذلك دائمًا، لكن المدرب اتخذ قراراته في آخر مباراتين. نحن جميعًا نريد الأفضل للنادي".

وأضاف قائد الريدز: "أنا واثق تمامًا أن صلاح سيظل جزءًا كبيرًا مما نريد تحقيقه، فهو لاعب مذهل وأثبت ذلك باستمرار".

كما أشاد فان دايك بلاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتس، الذي ظنّ للحظات أنه سجل أول أهدافه مع ليفربول قبل أن يُحتسب الهدف في النهاية لصالح نوردي موكييلي بالخطأ في مرماه.

وقال: "هناك سبب وجيه يجعل نادٍ مثل ليفربول يشتريه. إنه لاعب عالمي ويمكنه أن يصبح أفضل، لكنه يحتاج لبعض الوقت".

ووجّه فان دايك نصيحة للاعب الألماني قائلاً: "عليه أن يبقى متزنًا، وألا ينجرف وراء آراء الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية، وألا يقع في فخ أرقام الأهداف والتمريرات. كرة القدم ليست أرقامًا فقط، بل تأثيرك داخل الملعب".

ويواصل ليفربول محاولاته للعودة للطريق الصحيح في حملة الدفاع عن لقب الدوري، وسط تراجع في النتائج وأداء غير مستقر هذا الموسم.