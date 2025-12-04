قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة العامة تعلن فتح التقديم لوظيفة معاون نيابة لخريجي دفعة 2024.. شروط صارمة
رائحة الصرف الصحي وانتشار الحشرات.. كارثة السجون الإسرائيلية تتجاوز كل الحدود
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فان دايك يعلّق على استبعاد صلاح: "لا أحد يملك رصيدًا غير محدود"

محمد صلاح وفان دايك
محمد صلاح وفان دايك
إسلام مقلد

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، إن استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي لا يحمل أي استثناءات، مؤكدًا أن "لا أحد يملك رصيدًا غير محدود" داخل الفريق، وأن الأداء هو الفيصل في اختيارات المدرب أرنه سلوت.

وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء دون مشاركة في فوز ليفربول على وست هام 2-0، قبل أن يبدأ المباراة التالية أمام سندرلاند خارج التشكيلة الأساسية أيضًا، وشارك في الشوط الثاني دون أن يتمكن من إحداث الفارق في مواجهة انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد.

وتعد هذه المرة الأولى منذ انضمام صلاح إلى ليفربول التي لا يبدأ فيها أساسيًا في مباراتين متتاليتين في الدوري، وسط تراجع في معدله التهديفي، حيث سجل أربعة أهداف فقط هذا الموسم مقارنة بـ29 هدفًا الموسم الماضي.

ورد فان دايك على سؤال بشأن ما إذا كان استبعاد صلاح رسالة لغرفة الملابس، قائلاً: "الحال دائمًا هكذا. لا تملك رصيدًا غير محدود، الجميع مطالب بالأداء. مو كان يفعل ذلك دائمًا، لكن المدرب اتخذ قراراته في آخر مباراتين. نحن جميعًا نريد الأفضل للنادي".

وأضاف قائد الريدز: "أنا واثق تمامًا أن صلاح سيظل جزءًا كبيرًا مما نريد تحقيقه، فهو لاعب مذهل وأثبت ذلك باستمرار".

كما أشاد فان دايك بلاعب الوسط الألماني فلوريان فيرتس، الذي ظنّ للحظات أنه سجل أول أهدافه مع ليفربول قبل أن يُحتسب الهدف في النهاية لصالح نوردي موكييلي بالخطأ في مرماه.

وقال: "هناك سبب وجيه يجعل نادٍ مثل ليفربول يشتريه. إنه لاعب عالمي ويمكنه أن يصبح أفضل، لكنه يحتاج لبعض الوقت".

ووجّه فان دايك نصيحة للاعب الألماني قائلاً: "عليه أن يبقى متزنًا، وألا ينجرف وراء آراء الخارج سواء كانت إيجابية أو سلبية، وألا يقع في فخ أرقام الأهداف والتمريرات. كرة القدم ليست أرقامًا فقط، بل تأثيرك داخل الملعب".

ويواصل ليفربول محاولاته للعودة للطريق الصحيح في حملة الدفاع عن لقب الدوري، وسط تراجع في النتائج وأداء غير مستقر هذا الموسم.

الهولندي فيرجيل فان دايك فيرجيل فان دايك محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

