مصير استبدال لاعب منتخب مصر بعد إصابته… قرار معلق بانتظار الموافقة

يحاول مسؤولو منتخب مصر الثاني إيجاد بديل لكريم فؤاد بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، بالإضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي، وهي إصابة تحتاج لفترة علاج تحفظي تمتد ما بين 4 إلى 6 أسابيع، مع متابعة كاملة من الجهاز الطبي للنادي الأهلي.

وعلم صدى البلد أن اللائحة الحالية لا تتيح استبدال اللاعبين إلا في حالات إصابات الرأس أو إصابة أحد حراس المرمى، وهو ما لا ينطبق على حالة كريم فؤاد.

ورغم ذلك، يسعى الجهاز الفني لتقديم التقارير الطبية للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، على أمل الحصول على استثناء يسمح باستبداله، خاصة مع وجود الثنائي إسلام سمير وأحمد عاطف في القائمة الاحتياطية، مع التأكيد أن فرص الموافقة تبدو صعبة.

وكان كريم فؤاد قد شارك كبديل في مباراة مصر الثاني أمام الكويت في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، لخوض مباراته المقبلة أمام الإمارات يوم السبت في تمام الثامنة والنصف مساءً.