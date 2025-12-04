ميسي يلمّح لاحتمال غيابه عن مونديال 2026 ويترك الباب مفتوحًا أمام الاعتزال الدولي

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد بطل العالم 2022، الباب أمام احتمال اعتزاله اللعب الدولي وعدم مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، وذلك رغم تأكيده على رغبته القوية في الوجود مع منتخب التانغو خلال الحدث الأكبر.

ميسي، الذي تحدّث لشبكة ESPN في تصريحات أثارت الكثير من الجدل، اعترف بأن مشاركته في المونديال ليست محسومة، مشيرًا إلى أن القرار سيظل مرتبطًا بقدرته البدنية واستمرارية عطائه داخل المستطيل الأخضر.

وقال النجم البالغ من العمر 38 عامًا: "أتمنى أن أكون هناك. قلت من قبل إني أحب أن أكون حاضرًا"، قبل أن يعود ليؤكد وجود احتمالية لعدم لحاقه بالبطولة.

ورغم تمنياته باللعب في كأس العالم المقبلة، ترك ميسي الباب مواربًا حين قال: "في أسوأ الأحوال، سأكون موجودًا لمتابعة البطولة من المدرجات، وستكون تجربة خاصة". وأضاف قائلاً إن كأس العالم تظل حدثًا استثنائيًا بالنسبة للشعوب كافة، لكنها تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا لدى الأرجنتينيين.

قائد إنتر ميامي كان قد أكد سابقًا أنه سيواصل اللعب طالما سمحت له حالته البدنية بذلك، خاصة مع تقدمه في العمر، حيث سيبلغ 39 عامًا خلال فترة إقامة البطولة منتصف العام المقبل.

ورغم هذا التقدم، يبقى ميسي عنصرًا محوريًا في تشكيلة الأرجنتين، وصاحب الفضل في قيادة بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما أكمل كل الإنجازات الكبرى التي ظلت تطارده لسنوات طويلة.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب الأرجنتين قرعة كأس العالم التي تُسحب غدًا الجمعة في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ضمن التصنيف الأول، ما يعكس مكانة بطل العالم وحضوره القوي في النسخة المقبل سواء بميسي أو بدونه.