سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
رياضة

ميسي يلمّح لاحتمال غيابه عن مونديال 2026 ويترك الباب مفتوحًا أمام الاعتزال الدولي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
إسلام مقلد

فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد بطل العالم 2022، الباب أمام احتمال اعتزاله اللعب الدولي وعدم مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، وذلك رغم تأكيده على رغبته القوية في الوجود مع منتخب التانغو خلال الحدث الأكبر.

ميسي، الذي تحدّث لشبكة ESPN في تصريحات أثارت الكثير من الجدل، اعترف بأن مشاركته في المونديال ليست محسومة، مشيرًا إلى أن القرار سيظل مرتبطًا بقدرته البدنية واستمرارية عطائه داخل المستطيل الأخضر. 

وقال النجم البالغ من العمر 38 عامًا: "أتمنى أن أكون هناك. قلت من قبل إني أحب أن أكون حاضرًا"، قبل أن يعود ليؤكد وجود احتمالية لعدم لحاقه بالبطولة.

ورغم تمنياته باللعب في كأس العالم المقبلة، ترك ميسي الباب مواربًا حين قال: "في أسوأ الأحوال، سأكون موجودًا لمتابعة البطولة من المدرجات، وستكون تجربة خاصة". وأضاف قائلاً إن كأس العالم تظل حدثًا استثنائيًا بالنسبة للشعوب كافة، لكنها تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا لدى الأرجنتينيين.

قائد إنتر ميامي كان قد أكد سابقًا أنه سيواصل اللعب طالما سمحت له حالته البدنية بذلك، خاصة مع تقدمه في العمر، حيث سيبلغ 39 عامًا خلال فترة إقامة البطولة منتصف العام المقبل. 

ورغم هذا التقدم، يبقى ميسي عنصرًا محوريًا في تشكيلة الأرجنتين، وصاحب الفضل في قيادة بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما أكمل كل الإنجازات الكبرى التي ظلت تطارده لسنوات طويلة.

ومن المنتظر أن يدخل منتخب الأرجنتين قرعة كأس العالم التي تُسحب غدًا الجمعة في مركز كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن ضمن التصنيف الأول، ما يعكس مكانة بطل العالم وحضوره القوي في النسخة المقبل سواء بميسي أو بدونه.

ليونيل ميسي ميسي اللعب الدولي كأس العالم 2026

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

نيللي كريم

نيللي كريم برفقة جاكي شان في أحدث ظهور لها

العوضي

مسابقة جديدة.. بهذه الطريقة سيحتفل العوضي بعيد ميلاده مع جمهوره

النجمة جنات

جنات لصدى البلد: أتمنى عمل ميدلي لأغاني نجوم الزمن الجميل |فيديو

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

