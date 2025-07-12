خبير عسكري: حماس أصرت في المفاوضات على خروج إسرائيل من محور موراج

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن إسرائيل تقوم بتوظيف وتجنيد بعض الشباب من قطاع غزة مثل ياسر أبو شباب.

وقال محمود محيي الدين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "يتم استخدام ياسر أبو شباب من جانب إسرائيل لتنفيذ مخططات إسرائيل في غزة، وخلق حرب أهلية في القطاع".

وأضاف محمود محيي الدين: "ياسر أبو شباب يشارك قوات الاحتلال في عملياتهم في قطاع غزة، وهو عميل للكيان الإسرائيلي".

وأشار محمود محيي الدين، إلى أن حماس أصرت في المفاوضات الحالية على ضرورة خروج إسرائيل من محور موراج جنوبي غزة، ولا بد من إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

ولفت محمود محيي الدين، إلى أن حماس فهمت أن غزة طالما لها حدود مع مصر؛ فإن دولة فلسطين ما تزال قائمة".