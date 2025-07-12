أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مؤسسة غزة الإنسانية التي دعمتها أمريكا وإسرائيل كمين للشعب الفلسطيني في غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب الفلسطيني بيتقتل لما يروح ياخد مساعدات من مؤسسة غزة الإنسانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة غزة الإنسانية معمولة عشان تهجير الفلسطينيين ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة غزة الإنسانية تتعامل مع الفلسطينيين بطريقة ليست آدمية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة غزة الإنسانية بتقتل في الفلسطينيين وبيضربوا أي فلسطيني عايز أكل ".