أحمد موسى: موقف مصر واضح وثابت برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل طرحت خطة من أجل جمع 700 ألف فلسطيني في منطقة صغيرة في رفح الفلسطينية".

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل ادعت أنها سقوم بإنشاء مدينة في هذه المنطقة ".

وتابع "ثم سوف تقوم إسرائيل بالمطالبة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو دول أخرى ".

وأكمل موسى :" موقف مصر واضح وثابت بانه لا تهجير للفلسطينيين الى أراضينا وهذا موقف واضح ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري وأولهم الرئيس السيسي يرفضون تهجير الفلسطينيين والـ 100 مليون مصري مستعدين يروحوا يقعدوا في سيناء ".

