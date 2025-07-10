أخبار التوك شو: سبب انتشار النيران في سنترال رمسيس.. تعليق قوي من أحمد موسى على حديث رئيس الوزراء

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



تنفيذ 7 آلاف كيلو .. مدبولي: الطرق تحتاج صيانة دورية مهما كان الإنفاق عليها

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص التعازي لكل الضحايا المواطنين المصريين الذين فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي وحريق سنترال رمسيس، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم الله برحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.





للمرة الأولى.. الاتصالات تكشف سبب انتشار النيران في سنترال رمسيس

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات على حريق سنترال رمسيس، قائلا: الأزمة والحريق بدأ في الساعة الخامسة، وكان سبب انتشار النيران بشكل سريع هو قنوات تمرير كابلات البيانات والتيار الكهربائي التي تمتد بين كل غرفة في المبنى.



رئيس الوزراء: تقدّمنا من المركز 118 إلى 18 عالميًا في جودة الطرق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة في إنشاء شبكة متطورة من الطرق، موضحًا أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إضافةً إلى رفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر.



تطورات سد إثيوبيا..مدبولي: آبي أحمد أكد حرصه الشديد على عدم الإضرار أو المساس بمصالح مصر

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تربطها علاقات مع كل دول العالم ولا نعادي أحد وعلاقتنا مع الدول الأفريقية قوية وهناك احترام متبادل، ولكن دون المساس بحق مصر في مياه نهر النيل.



الاعتراف والاعتذار.. تعليق قوي من أحمد موسى على حديث رئيس الوزراء

علق الإعلامي أحمد موسى، على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي والحكومة اليوم، قائلا: تحيه للدكتور مصطفى مدبولي، حيث رد اليوم من خلال المؤتمر على كافة الأمور.



تعليم البرلمان: البكالوريا يمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف عبء الثانوية العامة

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تطبيق نظام "البكالوريا المصري" كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتحقيق العدالة التعليمية.



هل قامت الدولة بحرق سنترال رمسيس لـ بيعه؟..الحكومة تكشف الحقيقة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل سنترال لديه القدرة على زيادة التحميل، وذلك تحسبا لأي طوارئ قد تحدث، مشددا على أن الخدمات لم تنقطع ولكنها تأثرت.



ظهر في 22 دولة.. عوض تاج الدين يُعلن مفاجأة بشأن متحور كورونا الجديد |فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك متحورًا جديدًا لفيروس كورونا ظهر حتى الآن في 22 دولة، وهو متحور «نيمبوس».



من القاهرة إلى العالمية.. مصر تفتح طريقها لتصبح مركز صناعة السيارات الكهربائية

أكد المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الحكومة المصرية، تعمل حاليًا على تعزيز صناعة السيارات الكهربائية، حيث تبدأ الخطة بإنتاج 1000 سيارة، كمرحلة أولى، ومن المستهدف الوصول إلى إنتاج 7000 سيارة .