للمرة الأولى.. الاتصالات تكشف سبب انتشار النيران في سنترال رمسيس

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات على حريق سنترال رمسيس، قائلا: الأزمة والحريق بدأ في الساعة الخامسة، وكان سبب انتشار النيران بشكل سريع هو قنوات تمرير كابلات البيانات والتيار الكهربائي التي تمتد بين كل غرفة في المبنى.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن ملحمة الإطفاء استمرت لأكثر من ١٢ ساعة، متابعا: خدمات التحويلات المالية والمحافظ الرقمية تأثرت ولكنها لم تنقطع، وذلك لكون سنترال رمسيس يمثل عنصرا مهما من عناصر المنظومة.

ولفت إلى أن سنترال رمسيس ليس المركز الوحيد الذي تعتمد عليه خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، منوها بأن الخدمات تأثرت بالحريق ولكنها لم تنقطع.

وأوضح أنه تم نقل كل الأحمال إلى باقي مراكز الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس، واستبعاد سنترال رمسيس من منظومة المعلوماتية المصرية بشكل كامل خلال الفترة الحالية.