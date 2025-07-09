سنترال رمسيس خارج الخدمة.. موعد عودة الإنترنت والاتصالات في مصر

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد عودة الإنترنت الأرضي و عودة الاتصالات في مصر بعد حريق سنترال رمسيس و تأثيره على عطل في الانترنت و خدمات الاتصالات لمدة وصلت حوالي ١٢ ساعة بسبب الحريق .

وخرج وزير الاتصالات والمسؤلون بتصريحات واضحة تطمئن المصريين حول عودة الإنترنت المنزلي و الاتصالات في مصر خلال ساعات والعمل على حل المشكلة سريعاً.

عودة الاتصالات تدريجياً

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال 24 ساعة ستعود كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي، موضحاً أنه تم نقل جميع الخدمات إلى أكثر من سنترال لتعمل كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات.

حريق سنترال رمسيس

سنترال رمسيس خارج الخدمة

وأكد وزير الاتصالات انه لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر، وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجي، بعد نقل كافة الخدمات التي كانت موجودة في سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال».

عودة الاتصالات والإنترنت كاملاً اليوم

وفيما يتعلق بموقف الخدمات المقدمة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه فيما يخص الخدمات الأرضية (بيانات)، فلا يوجد انقطاع في الخدمة خارج محيط سنترال رمسيس، وأصبحت جودة الأداء في المعدلات الطبيعية، بينما في محيط السنترال هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء خلال ساعات اليوم الأربعاء، لافتا في الوقت نفسه إلى تداعيات الحادث على الخدمات الأرضية (صوت)، موضحا أنه خارج محيط سنترال رمسيس لا يوجد تأثير على الخدمة، وتم استعادة الخدمة في الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء 8/7/2025، بمعدلاتها الطبيعية، بينما في محيط سنترال رمسيس هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا بالفعل، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء في أثناء ساعات اليوم.

عودة الإنترنت والاتصالات بنسبة 90%

كما أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الأرضي عادت بنسبة 90% على مستوى الجمهورية، موضحًا أن خدمات المحمول وشركات الاتصالات عادت أيضًا بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، مضيفًا: «المكالمات الصوتية عادت بالفعل».

سنترال رمسيس

عودة تشغيل الخدمات

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، المُذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، إلى أن هناك أولويات تم التركيز عليها في خطة إعادة تشغيل الخدمات، على رأسها خدمات المواطنين، والخطوط الساخنة التابعة للجهات والهيئات الحكومية، موضحًا أن الجهاز كان يعمل طوال الفترة الماضية على إعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات المصرفية، والبنوك، وأجهزة الصراف الآلي باعتبارها أولوية قصوى.

عودة الإنترنت الأرضي

وشدد رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن هناك أربع شركات اتصالات تقدم خدمات الإنترنت الأرضي، وتعتمد في معظم تشغيلها على البنية التحتية الخاصة بسنترال رمسيس، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود سنترالات ومراكز أخرى على مستوى الجمهورية بحجم وإمكانات سنترال رمسيس، وقادرة على تحمّل تشغيل كافة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سنترال رمسيس

تعويض المواطنين

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حاليًا في مرحلة حصر شامل للوضع، وأن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل كافة الخدمات بالكامل، مؤكدًا على وجود آليات لتعويض المواطنين الذين تأثروا نتيجة تدني مستوى الخدمة خلال الفترة الماضية.

استعادة الخدمات

كما اكد ان الأولوية حاليًا هى استعادة الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات البنكية والمالية التى يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن العديد من البنوك بدأت بالفعل فى العمل بصورة طبيعية، رغم وجود تأثر محدود فى بعض المناطق.