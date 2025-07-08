مواجهة غير طبيعية .. وزير الاتصالات يتلقى 100 سؤال بالبرلمان بسبب حريق سنترال رمسيس

علق الإعلامي ، خالد أبو بكر، على تداعيات الحريق الذي اندلع عصر الاثنين في مبنى سنترال رمسيس بمحافظة القاهرة، وما ترتب عليه من تأثير واسع على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول والمعاملات المالية في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أشاد أبو بكر بتصرف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً:" الوزير تصرف صح.. هل كان من المفترض أن يقطع زيارته الخارجية؟ نعم، وهذا ما فعله، وعاد فورًا إلى البلاد، وتوجه مباشرة إلى موقع الحادث، ومع استقرار الوضع توجه إلى مجلس النواب. مؤسسات الدولة تتصرف بمسؤولية وتستحق الاحترام".

وأضاف أبو بكر أن الوزير كان حاضراً في قلب الحدث منذ اللحظة الأولى، وإذا لم يتحرك الوزير بهذه السرعة، لكنت أول من يوجه له النقد، لكنه كان على قدر المسؤولية.

وتابع الإعلامي قائلاً: "أحيي لجنة الاتصالات في مجلس النواب التي وقفت دقيقة حدادًا على أرواح أربعة من شهداء الوطن الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المؤلم."



كما أشار إلى أن وزير الاتصالات تلقى أكثر من 100 سؤال داخل البرلمان، وواجه ما وصفه بـ"مواجهة غير طبيعية"، مضيفاً أن الوزير قدّم إجابات واضحة وأبدى استعدادًا كاملًا لتحمل المسؤولية.