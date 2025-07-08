بعد حريق سنترال رمسيس.. وزير الاتصالات: تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية إلى السنترالات الرئيسية الأخرى

علق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، على حريق سنترال رمسيس، وتأثر خدمات الانترنت والاتصالات.

وطمأن عمرو طلعت المواطنين بشأن وضع خدمات الاتصالات والإنترنت، في تصريحات له على قناة" إكسترا نيوز"، قائلاً: “شهدت خدمات الاتصالات اضطرابًا وتراجعًا بالأمس نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس”.

وتابع عمرو طلعت :" سنترال رمسيس هو أحد الركائز الرئيسية للبنية المعلوماتية في مصر، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق".

وأوضح الوزير أنه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية إلى السنترالات الرئيسية الأخرى، وبدأت بالفعل عملية استعادة الخدمات تدريجيًا لدى مختلف شركات الاتصالات، مؤكدًا أن الخدمة مستقرة حاليًا، ومن المتوقع أن تعود إلى طبيعتها خلال الساعات القليلة المقبلة.

