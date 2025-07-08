التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات: سنترال رمسيس ليس الوحيد المعتمد عليه

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن النيابة العامة تتولى التحقيقات بشأن أسباب حريق سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن أولوية الجهاز القومي للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس كانت إعادة الخدمة وبالفعل عادت تدريجيا.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن سنترال رمسيس ليس الوحيد المعتمد عليه ولكن هناك توزيع جغرافي للسنترالات، مؤكدا أن

سنترال رمسيس خارج الخدمة الأن واستمرار الخدمة في مناطق أخرى أمر يؤكد أنه ليس الوحيد.

وتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه نمتلك اكثر من سنترال على غرار سنترال رمسيس ولا صحة لكونه الوحيد ولا بديل له.

