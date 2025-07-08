خبير معلوماتي: حريق سنترال رمسيس كان مفاجئًا

أكد الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن أي خلل أو عطل تقني يؤثر بشكل قطعي، ومن الطبيعي أن يتم فصل الكهرباء عن المكان في حالة حدوث حريق، وهو ما يستغرق بعض الوقت، لافتًا إلى أن حريق سنترال رمسيس كان مفاجئًا ولم يحدث من قبل.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه يجب إجراء اختبارات دورية للمراكز الاحتياطية للتأكد من جاهزيتها في مثل هذه الحالات.



وأضاف أن من الخطأ أن تعتمد 40% من القاهرة وبعض المحافظات على سنترال رمسيس فقط، مشيرًا إلى أن معظم الخدمات بدأت في العودة تدريجيًا ومن المتوقع اكتمالها خلال 8 ساعات.