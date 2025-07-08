مياه البحر الأحمر تعلن تقديم الخدمات للعملاء بجميع مراكزها حتى العاشرة مساء

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أعلنت شركة مياه البحر الأحمر استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بجميع مراكز خدمة العملاء بكافة فروع الشركة يوميا حتى العاشرة مساءا لحين انتظام الخدمة بشبكات الاتصال.



وذكر بيان أصدرته الشركة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتم تقديم خدمات شحن كروت عدادات المياه (مسبقة الدفع)، كما يتم تقديم خدمة بونات سيارات المياه للعملاء بمركز خدمة العملاء الرئيسي بمنطقة الكوثر.



وأكد المهندس أحمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر -في البيان- أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها للتيسير علي المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات لعملاء الشركة نظرا لتوقف خدمات الدفع الالكترونى ببعض المناطق بالمحافظة.



كما أعلنت الشركة تخصيص أرقام هواتف محمولة للتواصل مع جميع فروع وقطاعات الشركة لسرعة الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل معها على الفور لحين انتظام خدمات الاتصالات بالخطوط الأرضية، كما يتم التواصل مع مركز السيطرة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن للتعامل الفوري مع جميع البلاغات الواردة للشركة وكذلك جروبات الواتس اب الخاصه بجميع القطاعات والفروع.