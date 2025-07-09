هل قامت الدولة بحرق سنترال رمسيس لـ بيعه؟..الحكومة تكشف الحقيقة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل سنترال لديه القدرة على زيادة التحميل، وذلك تحسبا لأي طوارئ قد تحدث، مشددا على أن الخدمات لم تنقطع ولكنها تأثرت.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاقاويل المنتشرة حول قيام الدولة بحرق سنترال رمسيس من أجل بيعه أمر غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة.



وأضاف ان الدولة لن تقوم بحرق أصولها لبيعها، وذكر حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على زيارة سنترال رمسيس ومتابعة كافة الإجراءات المنفذة لمواجهة الحريق، بصحبة وزير الاتصالات، وتم التعامل مع الحادث وسيتم تجنبه مستقبلا.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن وزارة الاتصالات عملت على تحويل جزء من سنترال رمسيس إلى سنترال آخر بعد نشوب الحريق، ومن ثم إيقاف سنترال رمسيس بالكامل حاليا، معلقا: خلال ساعات ستعود جميع الخدمات المتأثرة الآن في المنطقة المحيطة لسنترال رمسيس.



