عاجل.. متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحـ رق أصولها

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن جميع الخدمات المتأثرة في نطاق سنترال رمسيس ستعود تدريجياً خلال ساعات، وذلك بعد الإجراءات العاجلة التي اتُخذت للتعامل مع تداعيات الحريق الذي اندلع بالمبنى.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الاتصالات عملت فور وقوع الحريق، على تحويل جزء من خدمات السنترال إلى مواقع بديلة، ما استدعى إيقاف سنترال رمسيس بشكل كامل مؤقتًا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لسرعة استعادة الخدمة.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على زيارة موقع الحادث برفقة وزير الاتصالات، لمتابعة الإجراءات الميدانية والتأكد من السيطرة على الحريق ومنع تكراره مستقبلاً، مؤكدًا أن الدولة لديها منظومة متطورة للتعامل مع الطوارئ وتأمين البنية التحتية للاتصالات، خاصة في ظل التطورات في مجال الأمن السيبراني.

وردًا على شائعات متداولة بشأن نية الدولة "حرق أصولها" لبيعها، قال الحمصاني: "هذا أمر غير منطقي بالمرة.. هل يُعقل أن يتم حرق المبنى إذا كانت هناك نية لبيعه؟ الدولة لا تحرق أصولها ولا تتعامل بهذه الطريقة".