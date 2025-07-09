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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: اللي في سوريا سايب الحرايق اللي عنده وبيتكلم عن سنترال رمسيس

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بدأ من غرفة بالطابق السابع، مشيرًا إلى أن جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من فرق العمل المصرية لإعادة الخدمات بشكل كامل إلى المنطقة المحيطة.
 

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن خدمات الإنترنت لم تتوقف رغم استمرار الحريق لساعات، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر.
 

وأشار إلى أن الدولة تمتلك منظومة قوية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن وزير الاتصالات أكد وجود بدائل فنية وشبكية من خلال عدد من السنترالات الأخرى التي تعمل بالتوازي مع سنترال رمسيس.
 

وانتقد محاولات بعض الأطراف ترويج الشائعات عقب الحريق، قائلاً: "هناك من يستغل مثل هذه الحوادث لبث الأكاذيب ضد الدولة، وعلينا أن نكون حذرين فيما نكتبه أو نتداوله". وأضاف بسخرية: "اللي قاعد في أمريكا قلقان علينا؟ واللي في سوريا سايب الحرايق عنده وبيتكلم عن سنترال رمسيس؟".
 

وشدد على ضرورة التحلي بالوعي، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، لتفويت الفرصة على مروّجي الشائعات.

 

سنترال رمسيس رمسيس الإعلامي أحمد موسى الاتصالات

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