أحمد موسى: حكم حبس متهم بكسر لمبة قطار لمدة 3 سنوات رسالة صارمة

تطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى واقعة الحكم على أحد المواطنين بالسجن ثلاث سنوات بسبب كسره لمبة داخل قطار أسوان، معتبرًا أن الحُكم يبعث برسالة قوية مفادها أن الاعتداء على المال العام لا يُغتفر، وأن الممتلكات العامة لها حرمتها ويجب الحفاظ عليها.

كما تناول خطة الدولة لتقليل حوادث الطرق، التي تحدث عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من حركة النقل تتم عبر الطريق الدائري الإقليمي، وأن الحوادث غالبًا ما تكون نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

وأشار إلى أن صيانة الطرق والبنية التحتية تتطلب ميزانيات ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالحارات المرورية وعدم إلقاء المخلفات على الطرق، خاصة في ظل رصد الجهات المختصة لأكثر من 100 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد فقط.

ولفت إلى أن ما أُثير بشأن بيع مجمع التحرير غير صحيح، موضحًا أن المجمع تم تخصيصه لتحويله إلى فندق عالمي بالتعاون مع واحدة من كبرى سلاسل الفنادق الدولية، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار يعكس توجّه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها بشكل اقتصادي مدروس.