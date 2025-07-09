متحدث الحكومة: الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها بشأن الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم زيادة المخصصات العامة الحكومية لرفع كفاءة الطرق، وخفض حوادث الطرق في مصر.

وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خطة من الجهات المعنية، لتحقيق السلامة على الطرق، والتوعية بمخاطر الحوادث، بجانب زيادة المخصصات المالية، مشيرا إلى جهود إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ترتيب مصر في تصنيف الطرق تقدم لـ المركز الـ 18 عالميا بدلا من المركز الـ 118.

سنترال رمسيس

وذكر المستشار محمد الحمصاني، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على زيارة سنترال رمسيس ومتابعة كافة الإجراءات المنفذة لمواجهة الحريق، بصحبة وزير الاتصالات، وتم التعامل مع الحادث وسيتم تجنبه مستقبلا".

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن وزارة الاتصالات عملت على تحويل جزء من سنترال رمسيس إلى سنترال آخر بعد نشوب الحريق، ومن ثم إيقاف سنترال رمسيس بالكامل حاليا، معلقا: خلال ساعات ستعود جميع الخدمات المتأثرة الآن في المنطقة المحيطة لسنترال رمسيس.

ولفت إلى أن الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها خاصة الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالات، وحريصة على التطوير والتأمين في الطوارئ، متابعا : "لن تقوم الدولة بحرق أصولها لبيعها .. هل من المنطق أن احرق المبنى إذا كنت أريد بيعه؟".