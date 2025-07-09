مجلس الوزراء يقرر إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي من ضريبة الملاهي

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (114)، المنعقدة بتاريخ 22/6/2025.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي ــ التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في نطاق مدن: (القاهرة، والإسكندرية، ودمنهور) خلال الموسم الفني 2025-2026 ــ من الضريبة على مقابل دخول المسارح ( ضريبة الملاهي)، على أن تتحمل وزارة المالية ـ نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية) ــ عبء ضريبة الملاهي المستحقة على مقابل دخول ( عروض أوبرا عايدة – المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ـ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ـ مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء).

يأتي ذلك في إطار خطة عمل وزارة الثقافة والدور المنوط بالهيئة العامة للمركز الثقافي القومي لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والارتقاء بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف أرجاء الجمهورية، وخاصة شريحة محدودي الدخل.