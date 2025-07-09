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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعليم البرلمان: البكالوريا يمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف عبء الثانوية العامة

البرلمان
البرلمان

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تطبيق نظام "البكالوريا المصري" كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة التقليدي، يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتحقيق العدالة التعليمية.

وقالت جيهان البيومي، في لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، إن القانون الجديد يتيح لولي الأمر حرية اختيار النظام المناسب لابنه سواء النظام التقليدي أو نظام البكالوريا، مؤكدة أن المدارس ستضم النظامين معًا دون الحاجة لنقل الطالب إلى مدرسة أخرى.

وأضافت، أن نظام البكالوريا يوفر مزايا عدة، أبرزها إتاحة فرصة التحسين في المواد دون اعتبار الطالب راسبًا، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب إعادة امتحان المادة لتحسين درجته مقابل 200 جنيه فقط، على أن تُحسب له أعلى درجة حصل عليها، وهو ما يضاهي ما يحدث في الأنظمة التعليمية الدولية.

وأكدت النائبة، أن الهدف من النظام هو تخفيف الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، قائلة: "لم يعد الطالب محكومًا بمحاولة واحدة تحدد مستقبله، بل أصبح لديه أكثر من فرصة لتحقيق حلمه الجامعي".

وأشارت، إلى أن هذا التغيير يأتي استجابة لمطالبات مجتمعية، بعد سنوات من المعاناة مع نظام الثانوية العامة الذي وصفته بـ"البعبع الذي أرّق كل بيت مصري"، متابعه: "القانون خضع لحوار وطني ومناقشات برلمانية موسعة، وأن الرسوم تم تخفيضها من 500 جنيه إلى 200 جنيه للمادة الواحدة بعد اعتراضات الأسر المصرية، ما يعكس مرونة التشريع وحرص الدولة على التيسير.

التعليم البكالوريا البرلمان

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