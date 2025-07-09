رئيس أركان جيش الاحتلال: هيأنا الظروف لصفقة تبادل.. ولن نتوقف قبل تحقيق أهدافنا

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المؤسسة العسكرية "هيأت الظروف" للدفع باتجاه صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدًا أن "المعركة لن تنتهي إلا بالانتصار الكامل وتحقيق جميع الأهداف"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف أن "مهمة الجيش واضحة وتتمثل في إعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس"، مشيرًا إلى أن الحرب المستمرة منذ أشهر "تجني من إسرائيل أثمانًا باهظة".

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن شروط إبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة أصبحت متاحة الآن"، في أول تصريح رسمي يعكس تغيرا في موقف المؤسسة العسكرية تجاه جهود الوساطة الجارية.