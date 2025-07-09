رئيس أركان جيش الاحتلال: شروط إبرام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة متاحة الآن

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، إن شروط إبرام صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة أصبحت متاحة الآن"، في أول تصريح رسمي يعكس تغيرا في موقف المؤسسة العسكرية تجاه جهود الوساطة الجارية.

ويأتي هذا التصريح في وقت كشفت فيه صحيفة هآرتس، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن الجيش يواجه صعوبات في إعداد خطة لبناء مدينة خيام في رفح، جنوب قطاع غزة، بسبب ما وصفته بـ"الاحتمال المتزايد لإبرام صفقة تبادل أسرى في المستقبل القريب".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز للجيش الأسبوع الماضي بوضع خطة لإنشاء منطقة إنسانية في رفح لإيواء المدنيين، بالتزامن مع التحضيرات الميدانية لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية هناك.

وأكدت المصادر الأمنية لـهآرتس أن "الجيش لا يعرف حتى الآن ما إذا كان سيتمكن من العمل في منطقة موراغ، جنوب القطاع، خلال فترة وقف إطلاق النار المحتمل"، ما يعكس حجم الغموض حول طبيعة التفاهمات التي قد يتم التوصل إليها في الأيام المقبلة.