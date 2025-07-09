انتقادات دولية لمخطط وزير الحرب الإسرائيلي بتجميع سكان غزة في مكان واحد

أدانت منظمات دولية خطط وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين وحشرهم في مكان واحد في مخطط وحشي يدمر كل محاولات الحل والتهدئة.

قالت منظمة العفو الدولية أن خطط وزير الدفاع الإسرائيلي لتجميع سكان غزة في "المدينة الإنسانية" شائنة وغير إنسانية.

ذكر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني"نشعر بالاستياء من اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي نقل سكان غزة إلى رفح ويجب عدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية مع تمكين المدنيين من العودة لبلداتهم وعلينا أن نتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح طريق نحو سلام دائم".

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال مغلق فوق أنقاض رفح والخطة الإسرائيلية لنقل سكان غزة تمثل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة كما أن الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني إلى رفح وفرض قيود مشددة على حركتهم وهذا يعد انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري".