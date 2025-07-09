الكرملين يعلق على انتقادات ترامب بشأن بوتين

قال الكرملين، ردًا على سؤال الأربعاء حول انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو "هادئة" حيال هذه الانتقادات، وإنها ستواصل مساعيها لإصلاح العلاقات الأمريكية الروسية "المتعثرة".

في اتصال هاتفي مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نحن هادئون تمامًا حيال هذا الأمر".

أضاف: "نتوقع مواصلة حوارنا مع واشنطن ونهجنا لإصلاح العلاقات الثنائية المتعثرة".

وكان ترامب قد صرح يوم الثلاثاء بأنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية أمريكية إلى أوكرانيا، وأنه يدرس فرض عقوبات إضافية على موسكو، مؤكدًا إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكان ترامب قد تعهد، كمرشح رئاسي، بإنهاء الحرب في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد، كما باءت جهود إدارته للتوسط في السلام بالفشل.

وقال بيسكوف إن ترامب قد توصل إلى تفاهم مفاده أن حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا لن يكون سهلاً.

ذكر:"سمعنا أيضًا تصريحًا بالغ الأهمية من ترامب بأن تسوية الصراع الأوكراني اتضح أنها أصعب بكثير مما كان يعتقد في البداية".

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بحصولها علي تسجيلات صوتية منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يهدد فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصف موسكو ونظيره الصيني شي جين بينج بضرب بكين، وذلك قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

التسجيل يتحدث فيه ترامب



وأشارت القناة الأمريكية أن التسجيل يتحدث فيه ترامب لكبار المتبرعين لحملته الانتخابية خلال 2024 بأنه سعى في السابق لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمة أوكرانيا عبر التهديد بقصف موسكو.



ووفقًا للتسجيل الصوتي فقد قال ترامب أيضا: قلتُ لبوتين إذا دخلتم أوكرانيا، فسأقصف موسكو قصفاً انتقامياً، وأقول لكم إنه ليس لدي خيار آخر، ثم قال بوتين: لا أصدقك، لكنه صدقني بنسبة 10%.

كما لفت التسجيل الصوتي إلى أن ترامب ادعى لاحقاً أنه نقل تحذيراً مشابهاً إلى الرئيس الصيني شي جين بينج من غزو تايوان، قائلاً له : إن الولايات المتحدة ستقصف بكين رداً على ذلك.

وقال ترامب عن شي: لقد ظنني مجنوناً، ولم تكن لدي مشكلة قط.